Berenberg verlaagt koersdoel DSM

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Berenberg heeft het koersdoel voor het aandeel DSM verlaagd van 150,00 naar 140,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank.

Berenberg stelde het koersdoel voor DSM bij vanwege een voorziene zwakkere volumeontwikkeling in diervoeding in 2022. Voor dit jaar verlaagde Berenberg de taxatie voor de onderliggende winst per aandeel met circa 5 procent vanwege lagere volumes over het geheel en prijsdruk bij diervitamines. Daarbij houdt Berenberg rekening met de fusie met Firmenich.

Berenberg wees op de daling van de aandelenkoers met 34 procent over de laatste twaalf maanden, volgens de bank een teken dat de markt zich bewust is van economische tegenwind in de vraag naar vleesproducten, de tijdelijke sluiting van de vitaminevestiging in het Zwitserse Sisseln in de eerste twee maanden van dit jaar en minder vraag naar supplementen na de robuuste vraag in de coronajaren.

Volgens Berenberg is het vierde kwartaal voor DSM gematigd verlopen, waarbij de bank een EBITDA van 288 miljoen euro verwacht, tegen 356 miljoen euro in het derde kwartaal.

Berenberg rekent voor 2023 op een vlakke tot iets lagere EBITDA, waarbij het tweede halfjaar beter zal verlopen dankzij een herstel van de vraag en lagere energieprijzen. Sowieso ziet Berenberg weinig aanjagers voor de eerste jaarhelft.

De koers van het aandeel DSM sloot dinsdag op 119,95 euro.