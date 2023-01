Hogere omzet Fagron verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN) Fagron heeft in 2022 een hogere omzet geboekt. Dit bleek dinsdag uit de analistenconsensus samengesteld door het bedrijf zelf in aanloop naar de jaarcijfers op 9 februari. De omzet kwam in het afgelopen jaar naar verwachting uit op 678 miljoen euro, tegenover krap 574 miljoen euro een jaar eerder. Analisten verwachten een jaaromzet van 267 miljoen euro in Europa, van 163 miljoen euro in Latijns-Amerika en van 243 miljoen euro in Noord-Amerika. De aangepaste EBITDA steeg vermoedelijk van 118,3 miljoen euro in 2021 naar 126,6 miljoen euro afgelopen jaar. Dit is goed voor een marge van 18,7 procent. In 2021 bedroeg de marge nog 20,6 procent. De schuldratio was eind 2022 vermoedelijk 2,18 tegen 2,11 een jaar eerder. De magistrale voorbereider rekent zelf op een jaaromzet van 670 tot 690 miljoen euro, met een hogere aangepaste EBITDA-marge in de tweede jaarhelft. In de eerste zes maanden van het jaar bedroeg de marge 19,3 procent. Voor 2023 rekenen de analisten op een flink hogere omzet van 739 miljoen euro met een aangepaste EBITDA van 144 miljoen euro en een marge van 19,5 procent. De schuldratio daalt volgens de analisten naar 1,59. Bron: ABM Financial News

