DGB voorziet explosieve stijging verkoop emissierechten

Beeld: DGB Group herbebossingsproject Bulindi Chimpanzee ?& Community Project

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group voorziet een explosieve stijging van de verwachte bruto verkoop van CO2-reductie credits in de komende tien jaar. Dit meldde het in Amsterdam genoteerde bedrijf maandag nabeurs. DGB voorziet voor de komende tien jaar een stijging van de bruto verkopen van 79,8 miljoen euro tot 160,8 miljoen euro. Voor de gehele looptijd van de projectpijplijn, waarop het bedrijf zijn financiële vooruitzichten baseert, voorziet DGB een stijging tot meer dan 327 miljoen euro. In 2022 breidde het bedrijf zijn projectontwikkelingspijplijn uit tot 11,1 miljoen zogeheten Verified Emission Reduction-credits, waarbij elke VER-credit gelijkstaat aan één ton geverifieerde emissiereductie. DGB baseert zijn outlook op een illustratieve verkoopprijs van een VER-credit variërend van 10,00 tot 18,00 dollar, afhankelijk van het project. Het bedrijf verwacht een prijsstijging van de emissierechten van 9,5 tot 15,0 procent per jaar richting 2035 en een stijging van 4,0 tot 6,0 procent voor de periode van 2035 naar 2050. In 2022 verkocht DGB voor in totaal 2,9 miljoen euro aan credits. Voor 2023 wordt een verdere toename verwacht. Bron: ABM Financial News

