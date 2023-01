AEX start handelsjaar in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De AEX gaat maandag naar verwachting in het groen van start, nadat Wall Street vrijdag richting de slotzoemer flinke verliezen grotendeels wist weg te werken. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,8 procent.

Vandaag houden de Amerikaanse beurzen de deuren gesloten.

Vrijdag kende de AEX op de laatste handelsdag van het jaar nog een donkerrode beursdag met een verlies van 1,7 procent op 689,01 punten. Op Wall Street beperkte de S&P 500 vrijdagavond het verlies dankzij een eindspurt tot een kwart van een procent. Op jaarbasis moest de Amerikaanse hoofdindex een verlies van bijna 20 procent incasseren.

Hoofdreden voor de scherpe daling was de veel te hoge inflatie in 2022, die toch niet van voorbijgaande aard bleek te zijn, waardoor de Federal Reserve aan een inhaalrace moest beginnen om de rente op niveau te brengen, net zoals vrijwel alle andere centrale banken.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties verdubbelde in een jaar ruimschoots naar bijna vier procent, waardoor aandelen er voor het eerst in jaren een geduchte concurrent bij kregen.

De index van de 100 grootste techondernemingen, de Nasdaq 100, die extra gevoelig is voor renteontwikkelingen, daalde afgelopen jaar zelfs 33 procent.

Voor nerveuze Amerikaanse beleggers bieden de statistieken nu wel enige steun. De S&P daalde sinds 1928, toen de index voor het eerst werd samengesteld, slechts vier keer in twee achtereenvolgende jaren. In de Grote Depressie van de jaren dertig, de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, de oliecrisis van de jaren zeventig en tijdens het uiteenspatten van de internetzeepbel begin deze eeuw.

Opvallend is wel dat in deze periodes de dalingen in het tweede jaar vaak scherper waren dan in het eerste jaar, met een gemiddelde daling van 24 procent.

In Azië houden vanochtend bijna alle beurzen de deuren gesloten. In Seoel wordt evenwel gehandeld, en de KOSPI index noteert krap een half procent lager.

De Chinese economie is in december verslechterd. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie bleek volgens de officiële cijfers te zijn gedaald van 48,0 in november naar 47,0 in december, de laagste stand sinds februari 2020. Economen rekenden op een daling tot 47,5.

Dit weekend werd al bekend dat de inkoopmanagersindex voor de dienstensector in december is uitgekomen op 41,6. Dat was 46,7 een maand eerder. Ook hier is de index gezakt naar de laagste stand sinds februari 2020. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

De inkoopmanagersindex voor de industrie in Nederland kwam in december uit op 46,0 tegen 48,6 in november.

Later vandaag wordt de inkoopmanagersindex voor de industrie in de eurozone december vrijgegeven.

Bedrijfsnieuws

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,3 procent tot 3.839,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.147,25 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 10.466,48 punten.