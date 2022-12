Unibail verkoopt The Village in LA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft The Village in San Fernando Valley in Los Angeles verkocht. Dit maakte het vastgoedfonds dinsdagochtend bekend. Het winkelcentrum gespecialiseerd in 'outdoor lifestyle' werd verkocht aan Kroenke Organization voor 325 miljoen dollar. Dat is een korting van 10,6 procent ten opzichte van de laatste taxatie. The Village is voor 55 procent eigendom van Unibail. Unibail heeft nu voor 1,1 miljard dollar aan desinvesteringen in de VS gedaan. Het vastgoedbedrijf wil zijn blootstelling aan de Amerikaanse markt "radicaal verminderen". Bron: ABM Financial News

