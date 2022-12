Fugro: herkennen ons niet in beeld dat uitzending Pointer schetst Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Fugro herkent zich niet in het beeld dat de uitzending op zondag van Pointer schetste, over de ramp in Brazilië in januari 2019 met een dam. "We herkennen ons niet in het beeld dat de uitzending schetst", laat Fugro maandag weten. Volgens de bodemonderzoeker geeft de uitzending een "eenzijdig en suggestief beeld" van de zaak. Verder zegt Fugro niet op de hoogte te zijn van nieuwe informatie omtrent de kwestie. Wel bevestigt Fugro dat er nog onderzoeken lopen. En zolang die plaatsvinden, geeft het bedrijf geen verder commentaar. Ook benadrukt Fugro maandag dat er tot op heden geen vervolging of juridische acties tegen het bedrijf zijn ingesteld. Het aandeel Fugro daalt maandag 29 procent. Bron: ABM Financial News

