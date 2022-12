Brill boekt progressie na wegvallen distributeur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brill zegt goede progressie te boeken in het opvangen van het wegvallen van zijn hoofddistributeur Turpin, en verwacht niet meer dan 1,7 miljoen euro te hoeven afwaarderen op de voorraden. Dat maakte de uitgever dinsdag bekend. De blootstelling aan kredieten en voorschotten aan de voormalige distributeur blijft 1 miljoen euro. Eind september meldde Brill al de problemen bij de distributeur Turpin, die fulfilment diensten aanbiedt voor een deel van de tijdschriften en boeken van Brill. Het bedrijf zegt snel nieuwe mogelijkheden te hebben gezocht voor de fulfilment van de tijdschriften en de boeken die op verzoek worden geprint. Het bedrijf blijft hiermee bezig. Intussen verlopen de betalingen normaal en is de omzet conform verwachting. Op dit moment zijn alle tijdschriften beschikbaar on-demand en de meeste boektitels, namelijk 18.000. Brill is bezig om zijn voorraden bij Turpin terug te halen. Er is tot nog toe een kleine hoeveelheid ontvangen door de logistieke partner in Nederland. Brille verwacht dat voor een deel van de offset-titels pas zomer 2023 de fulfilment-mogelijkheden zullen zijn hersteld. Bij het opzetten van een alternatief distributienetwerk bleek dat het orderproces kan worden verbeterd. Dit leidt tot 1 miljoen euro aan extra kosten die zullen worden verdeeld over de boekjaren 2022 en 2023. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.