EBA ziet sterke instroom probleemleningen bij banken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Europese banken hadden halverwege het jaar veel leningen in de tweede fase van betalingsproblemen, terwijl de kapitaalbuffers iets terugliepen. Dat meldde bankentoezichthouder EBA maandag in een rapport. De EBA vergeleek momentopnames halverwege 2021 met medio 2022. De kernkapitaalratio daalde van 15,8 naar 15,2 procent. Terwijl het aandeel van probleemleningen daalde, van 2,3 procent van het leningenboek naar 1,8 procent, steeg het aandeel van leningen die in fase 2 op weg naar mogelijke probleemlening waren, van 8,8 naar 9,5 procent. Dit is het hoogste niveau sinds dit cijfer wordt bijgehouden, sinds 2018. De instroom van leningen met betaalproblemen is in de eerste helft van het jaar "aanzienlijk gestegen", stelde de EBA. Dit is voor 80 procent te herleiden tot Franse en Duitse banken. De toename van deze 'fase 2'-leningen van 170 miljard euro in de eerste twee kwartalen van dit jaar bracht het totaal op 1,45 biljoen. De beweging is vergelijkbaar met die aan het begin van de pandemie, volgens de EBA. Europese banken namen hiervoor extra voorzieningen, maar toch zijn de risicokosten per saldo nog laag, waarschijnlijk omdat er veel eerder genomen voorzieningen voor de coronacrisis blijven vrijvallen. De EBA denken dat de financieringskosten voor banken verder zullen stijgen, omdat goedkope leningen van de centrale bank moeten worden terugbetaald. Ook zijn de risico-opslagen op obligaties van banken gestegen. Hoe de winstgevendheid van de bank zich zal ontwikkelen is onzeker. Sterke leningengroei en hogere rentemarges zijn positief en bieden ruimte om weer dividend uit te keren voor ongeveer de helft van de winst. De oorlog in Oekraïne verhoogt de risico's wel. Daarnaast merkte de EBA op dat de renteswapcurve vlakker is geworden, terwijl de renteniveaus sterk zijn gestegen. Dit kan het moeilijker maken voor banken om geld te verdienen door geld voor langere looptijden uit te lenen en zichzelf met kortere looptijden te financieren. De Nederlandse en Belgische banken die onder toezicht staan van de Europese bankautoriteit EBA hebben minder probleemleningen dan 5 procent van de uitstaande leningen en hoeven daarom hierover niet te rapporteren, meldde de EBA verder. Dit geldt voor ING, ABN AMRO, Rabobank en Volksbank in Nederland en KBC Group, Argenta en Belfius Bank in België. De rapportage omvat 122 banken uit 26 Europese landen. Bij enkele banken werden opmerkingen geplaatst over aangepaste boekhoudregels. Over het Nederlandse LeasePlan, dat ook een bankvergunning heeft, meldde de EBA dat de risico's voor een bedrag van circa 10 miljard euro in de afgelopen drie jaar niet vermeld stonden als onderdeel van een bepaald rapportagemodel. Dit gaat veelal om de resterende waarden van lease-objecten die onder het betreffende rapportagemodel vallen. Bron: ABM Financial News

