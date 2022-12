AEX groen het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met winst gesloten. De AEX eindigde 0,6 procent hoger op 724,17 punten. Op weekbasis verloor de index wel terrein. Veel aanjagers waren er vandaag niet. In Azië stegen de beurzen op verdere coronaversoepelingen en verder was het vooral wachten op de Amerikaanse producentenprijzen. Die stegen in november met 0,3 procent op maandbasis, waar economen hadden gerekend op 0,2 procent. Op jaarbasis was de stijging 7,4 procent, tegenover 8,1 procent in oktober. Nieuw bewijs dat de inflatie in de VS heeft gepiekt, oordeelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Beleggers kijken nu uit naar volgende week, als onder meer de Federal Reserve, de Europese Centrale Bank en de Bank of England de rente gaan verhogen. Zowel ABN AMRO als Rabobank verwacht in alle gevallen een verhoging met 50 basispunten. De euro/dollar handelde op 1,0542 en de Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,547 procent. Olie werd een procent duurder, maar de olieprijs is op weekbasis zo'n 10 procent gedaald. Stijgers en dalers In de AEX was Philips koploper met een koerswinst van 2,3 procent. Aegon volgde met krap 2,3 procent. Er waren slechts drie dalers vandaag in de hoofdindex. Heineken daalde 0,2 procent, Heineken 0,3 procent en Shell een half procent. In de AMX ging ABN AMRO aan de leiding met een koersstijging van 5,7 procent, na een gunstig rapport van Credit Suisse, waarin ABN AMRO samen met ING werd genoemd als sectorfavoriet. Het koersdoel voor ABN AMRO is bij Credit Suisse 17 euro. InPost en Corbion wonnen 5,1 en 3,6 procent. Daar stonden AMG en Galapagos tegenover met dalingen van 0,7 en 0,8 procent. De CEO van het Belgische Bpost stapt definitief op nu uit onderzoek is gebleken dat de bedrijfsregels zijn overtreden en mogelijk ook de wet bij de toekenning van de distributie van kranten in België. PostNL won 3,4 procent. Smallcapper Kendrion won 5,5 procent en CM.com 3,3 procent. Vastned en Azerion daalden 1,6 en 3,4 procent. Wall Street Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen licht hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.