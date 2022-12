Valuta: euro op 1,0550 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,0550 dollar, nadat de munt sinds donderdagmiddag geleidelijk aan een stijging heeft laten zien naar een voorlopige top op 1,0580 in een technische gedreven markt.

"Er kantelen steeds meer belangrijke valuta boven de essentiële 200-daags voortschrijdende gemiddelden", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "De dollar van Nieuw-Zeeland is er nu ook doorheen, goud moet nog door de 1.800 dollar bij een huidige koers van 1.790 dollar. Daarmee lijkt het vooral een technische markt met een sterke aandacht voor de rentebesluiten van volgende week. Daarna zal het beduidend rustiger worden", aldus Boele.

Sinds vorige week is de lange termijn opwaartse trend van de Amerikaanse dollar in de meeste belangrijke valutaparen ten einde gekomen. De euro, het Britse pond en ook de dollar van Nieuw-Zeeland stegen ten opzichte van de Amerikaanse dollar boven hun 200-daags voortschrijdend gemiddelde, terwijl de dollar ten opzichte van de Zwitserse frank en de dollarindex eronder daalde. De dollar testte ten opzichte van de yen de trend voor de lange termijn. Goud deed dat ook, maar volgens ABN AMRO is er bij deze laatste twee nog geen sprake van een trendbreuk.

"Technisch gezien is de trend van de Amerikaanse dollar dan ook een nieuwe fase ingegaan, maar de beweging heeft aan momentum ingeboet, waarschijnlijk omdat de recente daling van de Amerikaanse dollar snel en relatief groot was, vooral ten opzichte van de yen, en de financiële markten op de rentebesluiten van de Federal Reserve, de Bank of England, de Europese Centrale Bank, en verder de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen van volgende week wachten. Voor de grote drie worden volgende week voor elk verhogingen met 50 basispunten verwacht", aldus Boele.



ABN AMRO verwacht dat de zwakte van de dollar in 2023 aanhoudt, omdat de bank denkt dat de Fed de rente in de tweede helft van 2023 agressiever zal verlagen dan de andere centrale banken, waarmee de bank afwijkt van de consensus. "Wij verwachten ook renteverlagingen door de Bank of England en de ECB in de tweede helft van 2023, maar het totaal aan verlagingen zal waarschijnlijk lager zijn dan bij de Fed. Onze prognose voor eind 2023 staat op 1,08 dollar", aldus de valutaspecialist vrijdag.

De bank heeft de prognoses voor de dollarkoers in yens aangepast, omdat de recente daling van de dollar ten opzichte van de yen groter was dan ABN AMRO voorspelde. Voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 verwacht de bank nu een koers van 136 yen tegen eerder 142, aan het het einde van het tweede kwartaal van 135 tegen eerder 140 en van het derde van 134 tegen eerder 137 yen. Het koersdoel voor eind 2022 blijft het koersdoel 144, voor eind 2023 blijft deze ongewijzigd op 132 yen.

ABN AMRO verwacht na de verhoging van het rentetarief met 50 basispunten naar 4,25 procent door de Bank of Canada nog meer verkrapping. "In Canada was de economische groei in het derde kwartaal sterker dan de centrale bank had verwacht. De economie blijft in een toestand van overvraag en de arbeidsmarkt is krap. De centrale bank wil de inflatie verlagen tot haar doelstelling van 2 procent, terwijl de inflatie in oktober 6,9 procent op jaarbasis bedroeg. De markt gaat uit van slechts 15 basispunten aan extra renteverhogingen tot eind maart. De centrale bank is misschien dicht bij het einde van haar renteverhogingscyclus, maar wij denken dat er meer verhogingen zullen komen dan de huidige 15 basispunten. Wij verwachten de komende maanden een bescheiden zwakte van de Canadese dollar ten opzichte van de euro", zo stelde Boele vrijdag.

De Reserve Bank of Australia heeft de beleidsrente met 25 basispunten verhoogd tot 3,1 procent om de te hoog geachte inflatie van eveneens 6,9 procent op jaarbasis in oktober te bestrijden. Dit was algemeen voorzien. De centrale bank verwacht voor de komende maanden een verdere stijging van de inflatie met een verwachte piek van rond de 8 procent in het jaar tot het decemberkwartaal. Vervolgens verwacht de centrale bank dat de inflatie in de loop van 2024 zal dalen tot iets meer dan 3 procent. Het streefcijfer voor de inflatie is 2 tot 3 procent. De hoge inflatie is te wijten aan mondiale factoren, maar ook aan de sterke binnenlandse vraag en een krappe arbeidsmarkt.

"Wij verwachten meer renteverhogingen, maar de centrale bank zit niet op een vooraf bepaalde koers. Zij volgt de wereldeconomie, de gezinsuitgaven en de loonontwikkeling op de voet. De financiële markten rekenen op in totaal 50 basispunten aan renteverhogingen, die naar verwachting in de eerste helft van 2023 zullen worden doorgevoerd. De volgende vergadering staat gepland op 7 februari 2023, en voor die vergadering zijn slechts 10 basispunten aan verhogingen ingeprijsd. Wij verwachten de komende maanden agressievere renteverhogingen door de Fed en de ECB en verwachten daarom een verzwakking van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro in de komende maanden", aldus Boele.



Voor vrijdag staat in de Verenigde Staten één macrocijfer op de agenda die er voor de valutamarkt toe kan doen: de producentenprijzen in november. Daarbij gaat het om de verandering op jaarbasis. "Mocht de prijsstijging afnemen dan kan dat een signaal zijn voor een verdere verzwakking van de dollar", aldus Boele.

In de tweede helft van de middag volgt dan nog het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan in een voorlopige meting.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0556 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8621 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2244 dollar. De dollar van Nieuw-Zeeland daalde 0,2 procent naar 0,6367 Amerikaanse dollar. De Australische dollar zakte eveneens 0,2 procent naar 0,6755 Amerikaanse dollar. De dollar daalde 0,3 procent naar 136,29 yen, steeg 0,3 procent naar 1,3637 Canadese dollar, daalde 0,2 procent naar 0,9342 Zwitserse frank en steeg 0,1 procent naar 9,9748 Noorse kroon.