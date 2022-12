Unilever handhaaft outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft in aanloop naar zijn beleggersdag op donderdag de outlook voor 2022 herhaald. Unilever verhoogde bij de publicatie van de laatste kwartaalresultaten eind oktober de outlook voor 2022 al. Unilever verwacht voor dit jaar een onderliggende omzetgroei van meer dan 8 procent. Daarnaast rekent het concern op een operationele marge van 16 procent. In 2023 en 2024 verwacht Unilever dat de marges zullen stijgen, dankzij onder meer een combinatie van hogere prijzen en kostenbesparingen. Bron: ABM Financial News

