Sligro koopt Belgische Metro-activiteiten

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group neemt negen Metro-groothandels van Makro Cash & Carry Belgium over voor 47 miljoen euro, inclusief het vastgoed van de locatie in Luik. Dit maakte het Nederlandse groothandels- en foodservicebedrijf woensdagmiddag bekend. Sligro zal de vestigingen direct na overname kortstondig sluiten om deze binnen enkele dagen één voor één te heropenen op basis van de technische infrastructuur en assortimenten van Sligro. De transitie wordt in de eerste weken van januari gepland, omdat dit voor de meeste klanten een rustige periode is. Wanneer medio januari 2023 alle vestigingen weer heropend zijn, wordt een significant lagere startomzet verwacht dan de 300 miljoen euro op jaarbasis, waar voor de reorganisatie sprake van was. Naar verwachting zal deze binnen enkele jaren weer teruggebracht kunnen worden naar dit niveau, aldus Sligro woensdag. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022, op 2 februari 2023, zal Sligro de plannen en verwachtingen voor de integratie van de Metro-activiteiten in die van Sligro nader toelichten. Door de overname slaagt Sligro erin een landelijk netwerk te realiseren in België. "De afgelopen jaren hebben wij de organisatiestructuur, onze teams en logistieke en IT-infrastructuur in België voorbereid op deze situatie", zei CEO Koen Slippens van Sligro in een toelichting. Een succesvolle overname zal volgens ABN AMRO 2,50 tot 2,90 euro per aandeel Sligro toevoegen. De bank heeft een Outperform-advies op Sligro met een koersdoel van 21,00 euro. Sligro bracht op 15 november een concreet bod uit op winkels van Metro na in oktober al interesse te hebben getoond. De Belgische krant de De Standaard sprak nadien van een overnamesom van 55 miljoen euro. Makro Cash & Carry Belgium vroeg begin september surseance van betaling aan. Deze transactie vereist de goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit. De BMA heeft een 'onvoorwaardelijke beslissing tot ontheffing' verleend waardoor de transactie nu al kan worden uitgevoerd. In de komende tijd zal de BMA het onderzoek formeel afronden, “waaruit vooralsnog geen significante belemmeringen worden verwacht”, aldus Sligro woensdag. Bron: ABM Financial News

