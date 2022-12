Valuta: Powell zet dollar lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag riant boven de 1,04 dollar, ook al bleken de inkoopmanagersindices voor de industrie in de eurozone in een definitieve meting iet minder hersteld dan aanvankelijk gemeten. "Het huidige koersniveau van de euro ten opzichte van de dollar is geheel toe te schrijven aan de toespraak van de voorzitter van de Fedral Reserve Jerome Powell van woensdag", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Zijn milde toon vormde een sterk contrast met de scherpe monetaire uitspraken van andere Fed-voorzitters afgelopen maandag en dat zorgde voor een daling van de koers van de Amerikaanse munt", aldus Van der Meer. Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerde woensdag dat de Amerikaanse centrale bank de rente tijdens de volgende beleidsvergadering in december waarschijnlijk met een half procentpunt zal verhogen. Powell sprak van een oververhitte arbeidsmarkt en zei dat deze meer moet afkoelen wil de Fed er zeker van zijn dat de inflatie een duurzame neerwaartse beweging zal maken in de richting van zijn doelstelling van 2 procent. Omdat de Fed de rente snel heeft verhoogd en het tijd kost voordat deze verhogingen de economie beïnvloeden, zou het logisch zijn als de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen vertraagt, zei hij. "Het moment om het tempo van de renteverhogingen te matigen, kan tijdens de vergadering van december zijn", aldus Powell. Van der Meer verwacht in aansluiting op het optreden van Powell voor donderdag dan ook een grote belangstelling voor de kerninflatiecijfers van de VS over oktober, die een leidraad voor de Fed vormen. Hij sluit niet uit dat de euro bij een meevallend cijfer de psychologische grens van 1,05 dollar weer opzoekt. Voor de kerninflatie over oktober wordt op maandbasis 0,3 procent en op jaarbasis 5,0 procent verwacht. In september lag de kerninflatie op maandbasis op 0,5 procent en op jaarbasis op 5,1 procent. In de VS volgen vanmiddag ook de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 235.000 tegen 240.000 een week eerder, en verder twee inkoopmanagersindices voor de industrie van S&P en ISM over november en de bouwuitgaven in oktober. De werkloosheid van de eurozone daalde in oktober van 6,6 naar 6,5 procent.



Sprekers zijn vandaag de voorzitter van de Fed van Dallas Lorie Logan en Fed-bestuurder Michelle Bowman. Van de Europese Centrale Bank komen bestuurder Philip Lane, Andrea Enria en Frank Elderson aan het woord. De euro noteerde donderdag 0,4 procent hoger op 1,0448 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8605 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,7 procent en noteerde op 1,2141 dollar. Bron: ABM Financial News

