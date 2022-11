Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 3,1 procent tot 4.079,97 punten, de Dow Jones index won 2,2 procent op 34.589,24 punten en de Nasdaq noteerde 4,4 procent hoger op 11.468,00 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag hoger, waarbij het sentiment met name werd gedomineerd door de Federal Reserve, in de vorm van een speech van Fed-voorzitter Jerome Powell en de publicatie van het Beige Book.

De markt kreeg een boost nadat Fed-voorzitter Jerome Powell suggereerde dat de Amerikaanse centrale bank de rente in december tijdens de volgende beleidsvergadering waarschijnlijk met een half procentpunt zal verhogen.

Powell sprak van een oververhitte arbeidsmarkt en zei dat deze meer moet afkoelen wil de Fed er zeker van zijn dat de inflatie een duurzame neerwaartse beweging zal maken in de richting van zijn doelstelling van 2 procent.

Omdat de Fed de rente snel heeft verhoogd en het tijd kost voordat deze verhogingen de economie beïnvloeden, zou het logisch zijn als de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen vertraagt, zei hij. "Het moment om het tempo van de renteverhogingen te matigen, kan tijdens de vergadering van december zijn", zei Powell.

Volgens marktanalist David Russel van TradeStation Group gaf Powell de markt reden tot hoop. "We hebben vooruitgang gezien met de inflatie en zelfs Powell verwacht meer neerwaartse druk naarmate de goederenprijzen dalen. Powell bevestigde wat de markt al wist en maakte de weg vrij voor enkele aanpassingen aan de prognoses volgend maand. Hierdoor zouden beleggers het glas richting het einde van het jaar als halfvol kunnen beschouwen", zei hij.

Het Beige Book sprake van een vlakke tot licht hogere economische activiteit. In vijf districten werden volgens het rapport lichte tot bescheiden winsten in activiteit geregistreerd, terwijl in de overige districten sprake was van niet veranderde omstandigheden of een lichte tot bescheiden daling in activiteit.

Vooruitblikkend wordt voor de komende verslagperiode over het algemeen een stabiele of matige inflatie voorzien.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in november minder sterk is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in november met 127.000 tegen een stijging van 239.000 in oktober.

De Amerikaanse economie is in het derde kwartaal met 2,9 procent gegroeid, versus een krimp van 0,6 procent een kwartaal eerder.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 0,8 procent. De marktindex daalde van 209,8 naar 208,1.

De economische activiteit in de regio Chicago is in november wederom gedaald. De inkoopmanagersindex van ISM daalde van 45,2 in oktober naar 37,2 in november.

De aanstaande woningverkopen zijn oktober op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 4,6 procent en 37,0 procent.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in oktober gedaald met 353.000 tot 10,3 miljoen.

Later op de dag volgt het Beige Book van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde op 1,0419. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0391 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0328 op de borden.

De januarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 3,0 procent, ofwel 2,35 dollar, hoger op 80,55 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke inkomens en PCE-inflatie en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door een tweetal inkoopmanagersindices en de bouwuitgaven.

Bedrijfsnieuws

Hewlett Packard Enterprise steeg 8,3 procent na resultaten dinsdagavond. Een kwartaalverlies werd opgefleurd met een positieve vooruitblik.

Maaltijdbezorger DoorDash gaat volgens Bloomberg 1.250 mensen ontslaan, ondanks de sterke omzetgroei. Er zijn te veel mensen aangenomen, waardoor de kosten te hard stijgen, volgens CEO Tony Xu. Het aandeel won 8,9 procent.

Horizon Therapeutics meldde overnamebelangstelling van bedrijven waaronder Johnson & Johnson, Amgen en Sanofi. Het aandeel noteerde 26,0 procent hoger.

Workday meldde meer omzet en verhoogde de omzetverwachting iets. Het aandeel steeg 16,3 procent.

Wayfair meldde een flinke omzet tussen Thanksgiving en Cyber Monday en noteerde 15,4 procent hoger.

NetApp stelde teleur met zijn verwachtingen en daalde 5,8 procent.