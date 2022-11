Franse inflatie stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De Franse consumentenprijzen zijn in november in hetzelfde tempo gestegen als in oktober. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van het Franse bureau voor de statistiek.

Op jaarbasis steeg het Franse prijspeil in november met 6,2 procent, na een plus van eveneens 6,2 procent in oktober. In november 2021 bedroeg de inflatie nog maar 2,8 procent.

De verwachting van economen was vooraf dat de prijzen in november met 6,1 procent zouden stijgen.

De prijzen stegen in november met 0,4 procent op maandbasis. Dat is minder dan de stijging van 1,0 procent in oktober, maar wel iets meer dan de stijging van 0,3 procent die door economen was verwacht.