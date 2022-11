Beursblik: ING verlaagt koersdoel Aegon licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Aegon verlaagd van 6,30 naar 6,15 euro, maar handhaaft het koopadvies. Jason Kalamboussis vindt dat Aegon zijn Nederlandse activiteiten aan ASR verkocht voor een nette prijs van 4,9 miljard euro. Als gevolg heeft Aegon alleen nog via het belang van circa 30 procent in ASR blootstelling aan de Nederlandse markt. De opbrengsten van de desinvestering gebruikt Aegon voor het "grote inkoopprogramma" van eigen aandelen van 1,5 miljard en het terugbrengen van de schulden. De deal met ASR draagt circa 8 procent bij aan de vrije kasstroom per aandeel. Kalamboussis merkte op dat het door de gemaakte afspraken niet mogelijk is voor Aegon om een overnamebod te doen op ASR, waardoor Aegon op lange termijn zijn blootstelling aan de Nederlandse markt helemaal zal afbouwen. Hoewel de analist het aandeel Aegon vanuit waarderingsperspectief aantrekkelijk vindt, zullen Europese beleggers hun twijfels hebben bij de investeringen in Amerikaanse levensverzekeringen via een Europees vehikel. "Een discussie over een hoofdkantoor in Nederland of een vertrek uit het VK zal waarschijnlijk een probleem worden", voorziet Kalamboussis. Het aandeel Aegon koerste dinsdagochtend 0,6 procent hoger op 4,67 euro. Bron: ABM Financial News

