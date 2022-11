Aegon en ASR roepen aandeelhouders op voor overnameplannen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon en ASR Nederland houden elk op 17 januari een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de voorgenomen overname van Aegon's Nederlandse activiteiten door ASR. Dit meldden de twee bedrijven donderdag nabeurs in afzonderlijke persberichten. De aandeelhoudersvergadering van Aegon vindt plaats in Den Haag, die van ASR in Utrecht. Eind oktober maakten de twee bedrijven bekend dat ASR de Nederlandse tak van Aegon wil overnemen. De combinatie moet een leidende positie opleveren op de Nederlandse markt voor pensioenen, levensverzekeringen en niet-levensverzekeringen. Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten, werd destijds bekend. De deal is niet alleen onderhevig aan de goedkeuring van aandeelhouders, die zich er in januari dus over kunnen uitspreken, maar ook toezichthouders moeten groen licht geven. Bron: ABM Financial News

