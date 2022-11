Nike verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nike

(ABM FN-Dow Jones) Nike gaat het kwartaaldividend met 11 procent verhogen tot 0,34 dollar per aandeel. Dat maakte het Amerikaanse sportschoenenbedrijf dinsdag bekend. Eerder was het kwartaaldividend 0,305 dollar per aandeel. De raad van commissarissen stemde in met het voorstel om het kwartaaldividend te verhogen. Het dividend is nu 21 jaar op rij verhoogd, volgens Nike. Bron: ABM Financial News

