'Outlook TKH lijkt niet in gevaar'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH zal waarschijnlijk vasthouden aan zijn winstverwachtingen bij de update over het derde kwartaal. Dat verwacht ING. TKH heeft eerder aangegeven een nettowinst voor amortisatie en bijzondere posten te voorzien van 136 tot 144 miljoen euro dit jaar. ING gaat uit van 137 miljoen euro. Ook gaf het bedrijf uit Twente al aan dat bij de divisie Vision de omzet en EBITA in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk hoger zullen uitvallen dan in de eerste helft, terwijl dat bij de divisie Manufacturing juist lager zal zijn en bij Connectivity ongeveer gelijk. In het derde kwartaal verslechterde de macro-economische situatie echter en dat vertroebelt de vooruitzichten voor 2023, stelde analist Tijs Hollestelle van ING. Beleggers zullen daarom vooral uitspraken over orderstroom, klantactiviteit en aanbestedingen onder een vergrootglas leggen bij de update. Het aandeel staat bijna 30 procent lager dan een jaar eerder en 27 procent hoger dan het dal van vorige maand. Deze volatiliteit is vooral door de marktsentimenten gedreven en heeft weinig met het nieuws rond TKH zelf te maken, meent Hollestelle. ING heeft een koopadvies op het aandeel met een koersdoel van 61,00 euro. Volgens Hollestelle waren de resultaten in de eerste helft van het jaar onderliggend sterker dan verwacht. Ook heeft TKH veel gedaan om de marges te verbeteren en een economische recessie volgend jaar zal deels worden opgevangen door de toename van de capaciteit. TKH publiceert de update dinsdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

