Beursblik: hogere consensus verwacht voor IMCD

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het derde kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, terwijl de kasstroom tegenviel. Dit stelde ING donderdag in een analyse van de resultaten van IMCD. Het operationeel resultaat (EBITA) over het derde kwartaal kwam met 147 miljoen euro 11 procent hoger uit dan de bank vooraf raamde en verwacht dat de consensusramingen omhoog gaan. Ook analisten van Jefferies verwachten dat de consensus omhoog kan.



Een minpunt was volgens ING wel de kasstroom, die onder de verwachtingen uit kwam, waarbij de bank wees op de stijging van het aantal debiteurendagen met negen dagen. De outlook van de onderneming was voor ING geen verrassing. ING handhaaft het advies voor het koopadvies op het aandeel IMCD met een koersdoel van 182,70 euro. Het aandeel IMCD noteerde donderdag op een rood Damrak 1,8 procent lager op 130,70 euro. Bron: ABM Financial News

