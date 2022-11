'Sterk kwartaal voor ABN AMRO' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft sterke kwartaalcijfers laten zien. Dit stelt zakenbank Jefferies, wijzend op een winstverdubbeling, sterke inkomsten op alle fronten en een goede kostenbeheersing. Wel was de kapitaalbuffer iets lager dan voorzien, maar deze blijft ruim, volgens analist Flora Bocahut. ABN AMRO verhoogde zijn verwachting voor de netto rentebaten dit jaar en de handhaafde de doelstelling voor de kostenbesparingen. De netto rentebaten waren afgezien kwartaal 4 procent hoger dan de consensusverwachting, door een sterkere marge op spaargeld, vergeleken met het voorgaande kwartaal, en goede groei bij hypotheken en grootzakelijke leningen. De fee-inkomsten waren ook 3 procent hoger dan verwacht. De overige inkomsten waren bijna 300 miljoen hoger dankzij 175 miljoen euro aan boekwinsten op verkochte onderdelen, financieel beheer en een herwaardering van een aandelenbelang. De kapitaalbuffer daalde 30 basispunten tot 15,2 procent, omdat de risicogewogen balans groeide. Opmerkelijk is dat de buffer onder de toekomstige Basel 4-kapitaalregels nu hoger is dan onder de bestaande regels, rond 16 procent, na aanpassingen van modellen. ABN AMRO heeft zijn verwachting voor de rentebaten dit jaar verhoogd van 5,2 miljard naar 5,3 miljard euro, afgezien van bijzondere posten. Jefferies tekent daarbij aan dat ABN AMRO in het vierde kwartaal een tegenvaller van 250 miljoen voorziet door aanpassing van de TLTRO-voorwaarden door de ECB. De kosten moeten dit jaar op hetzelfde bedrag van 5,3 miljard euro uitkomen, eveneens zonder bijzondere posten. In 2024 wil de bank nog steeds de kosten hebben teruggebracht tot 4,7 miljard euro, zoals eerder aangekondigd. Dit blijft een uitdagend doel, volgens analist Bocahut van Jefferies. Jefferies heeft een Houden advies met een koersdoel van 11,00 euro. Het aandeel ABN AMRO stond woensdag 4,4 procent hoger op 11,11 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.