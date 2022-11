Aedifica bouwt huurinkomsten uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN) Aedifica heeft in het derde kwartaal de huurinkomsten zien stijgen tot iets meer dan 200 miljoen euro, na forse investeringen in het derde kwartaal, en verhoogde de winstverwachting voor 2022 licht. Dit maakte de zorgvastgoedinvesteerder woensdag voorbeurs bekend. De huurinkomsten stegen over de eerste negen maanden met 19 procent tot 200,4 miljoen euro. Exclusief acquisities stegen de huurinkomsten met 4,1 procent. De EPRA-winst steeg naar 134,5 miljoen euro, of 3,58 euro per aandeel over de eerste drie kwartalen. Het bedrijf investeerde in het derde kwartaal voor 364 miljoen euro in vastgoed in België, Nederland, het VK, Finland, Ierland en voor het eerst ook in Spanje. De waarde van de vastgoedportefeuille steeg hierdoor verder tot 5,64 miljard euro. Begin dit jaar was dit nog 4,90 miljard euro. Inclusief de pijplijn van 851 miljoen euro moet de portefeuille eind 2024 op 6,2 miljard euro uitkomen. Van deze pijplijn moet nog 584 miljoen euro worden geïnvesteerd. De winstverwachting voor dit jaar werd iets verhoogd naar een EPRA-winst van 4,70 euro per aandeel, in plaats van 4,64 euro. Het dividendvoorstel blijft 3,70 euro. Outlook Aedifica voorziet in het nieuwe jaar een vertraging van de investeringsmarkt en zal daarom voorzichtig blijven. Een aantal projecten is uit het programma gehaald. De zorgvastgoedgroep concentreert zich op het handhaven van een sterke balans met een schuldgraad van minder dan 50 procent, inspelend op een mogelijke recessie. De schuldgraad was eind september 42,5 procent. De vraag naar zorgvastgoed blijft toenemen, nu de babyboomgeneratie binnenkort 80 jaar wordt. Dit is goed voor de bezettingsgraad en de vraag naar nieuwe infrastructuur, aldus Aedifica. Bron: ABM Financial News

