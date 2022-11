Massa-ontslag Twitter na dramatische omzetdaling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Twitter ontslaat circa de helft van zijn personeel, nadat de omzet in het vierde kwartaal enorm is gedaald. Volgens de nieuwe eigenaar Elon Musk besloten adverteerders om Twitter links te laten liggen, wat resulteerde in een “enorme omzetdaling”, zo schreef hij in een tweet. Medewerkers van Twitter ontvingen vandaag een email met de mededeling of ze hun baan nog hadden of dat zij ontslagen waren. Volgens een email zou circa 50 procent van het personeel de wacht zijn aangezegd, schreef The Wall Street Journal. Als een verrassing komt het massa-ontslag niet, Musk zei al meermaals dat hij stevig zou ingrijpen bij het bedrijf dat hij voor 44 miljard dollar kocht. Bron: ABM Financial News

