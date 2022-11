Video: hoge rente maakt aandelen steeds onaantrekkelijker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggen in aandelen is en wordt door de hoge rente een stuk minder aantrekkelijk. Dit zei vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International donderdag voor de camera van ABM Financial News. Nadat de Federal Reserve en Bank of England de rente deze week met 75 basispunten verhoogden, blijft Europa erg achter. Ook de ECB verhoogde de rente recent met 75 basispunten, maar de Europese rente staat nog altijd ruim onder die in het VK en de VS. Van Eerden voorziet de komende maanden dan ook flinke verhogingen. "Zeker richting 3 procent", zei Van Eerden, met als resultaat verdere druk op de aandelenmarkten. Obligaties bieden volgens de vermogensbeheerder een mooi alternatief. "Korte obligaties met een looptijd van 2 tot 3 jaar en een rente tussen 3 en 4 procent beginnen een aantrekkelijk alternatief te worden", vindt de vermogensbeheerder. Klik hier voor: aandelen door hoge rente steeds minder aantrekkelijk Bron: ABM Financial News

