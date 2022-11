Moderna verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Moderna heeft na een teleurstellend derde kwartaal de outlook voor het hele boekjaar verlaagd. Dit bleek uit de kwartaalupdate van het Amerikaans biotechbedrijf, vooral bekend van zijn coronavaccin. In het derde kwartaal daalde de omzet op jaarbasis van bijna 5 miljard naar minder dan 3,4 miljard dollar. De omzet werd afgelopen kwartaal gedrukt door een daling van de verkoop van het coronavaccin. Groen licht voor de nieuwe booster liet volgens Moderna langer dan voorzien op zich wachten. De nettowinst kwam op 1,0 miljard dollar uit, ofwel 2,53 dollar per aandeel. Een jaar eerder was dit nog 3,3 miljard, ofwel 7,70 dollar per aandeel. Daarmee deed Moderna een stuk slechter dan verwacht. De analistenconsensus samengesteld door FactSet rekende op een omzet van ruim 3,5 miljard euro met een winst van 3,30 dollar per aandeel. De kosten stegen dan ook flink, bleek donderdag. Zo moest Moderna een voorraad coronavaccins afschrijven, omdat de houdbaarheidsdatum was bereikt. Ook werden niet alle productiefaciliteiten gebruikt. Outlook Moderna denkt dit jaar voor 18 tot 19 miljard dollar aan coronavaccins te leveren. Eerder was dit nog 21 miljard dollar en analisten mikken op een jaaromzet uit de coronavaccins van 21,3 miljard dollar. Door verstoringen in de aanvoerketen moet Moderna bepaalde leveringen echter uitstellen naar volgend jaar, zo liet de farmaceut weten. Het gaat om een bedrag van 2 tot 3 miljard dollar. Voor volgend jaar heeft Moderna inmiddels voor 4,5 tot 5,5 miljard dollar aan opdrachten binnen. Dat is wel veel minder dan de 9,4 miljard dollar waarop analisten rekenden. Het aandeel Moderna daalde liefst 11,4 procent in de voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

