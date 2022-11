ams Osram verlaagt doelstellingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ams Osram heeft heeft in het derde kwartaal de omzet zien dalen en verlaagde ook de doelstellingen voor de middellange termijn. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit het Oostenrijkse Premstätten en München woensdagochtend bekend. De verlichtingsspecialist mikte in april van dit jaar voor 2024 nog op een omzet van 4,9 miljard euro, met een verschil van maximaal 300 miljoen euro daarboven en daaronder, maar verlaagde dit woensdag naar 4,7 miljard euro met handhaving van de marge. De eerdere doelstelling voor de aangepaste EBIT-marge van 15 procent of meer ging omlaag naar 13 procent met een marge van 100 basispunten erboven of eronder. In april wilde het bedrijf circa 800 miljoen euro investeren in het uitbreiden van de capaciteit. Dat voornemen bleef woensdag onvermeld. Resultaat derde kwartaal In het afgelopen kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 6 procent naar 1,21 miljard euro. AMS rekende zelf op 1,15 tot 1,25 miljard euro. De brutomarge daalde van 34,1 naar 28,7 procent en de aangepaste operationele marge daalde van 10,3 naar 7,5 procent. Voor die laatste marge rekende AMS bij de halfjaarcijfers op 6 tot 9 procent. Onder de streep restte voor AMS dan weer wel een aangepaste nettowinst van 47 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog 10 miljoen euro en in het tweede kwartaal van dit jaar leed het bedrijf verlies. De schuld van AMS liep op jaarbasis met 14 procent terug tot minder dan 1,6 miljard euro. Op kwartaalbasis daalde de schuld met 8 procent. Outlook vierde kwartaal Voor het lopende, vierde kwartaal verwacht het bedrijf een omzet van 1,15 tot 1,25 miljard euro en een aangepaste EBIT-marge van 6 tot 9 procent. Bron: ABM Financial News

