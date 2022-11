Prosus niet in gesprek over verkoop van belang in Tencent Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Prosus en Naspers zijn niet in gesprek over een verkoop van alle aandelen Tencent. Dit meldde de investeerder met een notering op het Damrak dinsdag. Op maandag schreef Asian Tech Press dat een investeringsgroep onder leiding van een Chinese staatsinvesteerder in gesprek zou zijn met Naspers om het gehele belang in Tencent te kopen. "Dit artikel is speculatief en niet waar", aldus Prosus. De investeerder zegt het inkoopprogramma van eigen aandelen door te zetten dit jaar. Het inkoopprogramma wordt gefinancierd door regelmatig een klein aantal aandelen Tencent te verkopen. Prosus en Naspers zeggen onverminderd vertrouwen te hebben in de vooruitzichten op lange termijn van Tencent en zijn van mening dat het inkoopprogramma van eigen aandelen "in het beste belang van aandeelhouders" is. Bron: ABM Financial News

