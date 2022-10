Lula da Silva verslaat Bolsonaro nipt in Braziliaanse verkiezingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) In Brazilië is de zittende president Jair Bolsonaro bij de presidentsverkiezingen nipt verslagen door de voormalige president Luiz Inácio Lula da Silva. Lula da Silva kreeg 50,8 procent van de stemmen tegen 49,2 procent voor zijn rivaal, nadat 99 procent van de stemmen waren geteld, meldden de electorale autoriteiten. Bolsonaro is daarmee de eerste president in 25 jaar die niet werd herkozen. De verkiezingsuitslag bevestigt de politieke verschuiving naar links in Latijns-Amerika. Alle grote landen van Mexico tot Argentinië zullen een links georiënteerde regering hebben wanneer Lula da Silva aantreedt, op 1 januari. Lula da Silva was al president van Brazilië van 2003 tot en met 2010 en zat tot drie jaar geleden in de gevangenis voor corruptie. Hij is de zoon van ongeletterde landbouwers en een icoon voor het linkse electoraat in Brazilië. Lula da Silva beloofde tijdens zijn campagne het minimumloon te verhogen en meer geld voor de armen. Dat was een populaire boodschap voor miljoenen gezinnen die lijden onder de gevolgen van de coronapandemie en de mondiale economische crisis. Bron: ABM Financial News

