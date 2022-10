Beursblik: tegenvallende kwartaalupdate Basic-Fit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft een tegenvallende kwartaalupdate overlegd. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING vrijdag. Basic-Fit verlaagde de outlook voor 2022 en de verlaging was van een grotere omvang dan Zwartsenburg had verwacht. "Er wordt zelfs rekening gehouden met een beperktere uitrol van nieuwe clubs", aldus de analist. De omzet en de aanwas nieuwe leden vielen eveneens lager uit dan verwacht, maar de ontwikkelingen rond de ledenaanwas verbeterde wel aan het einde van het kwartaal, zo zag Zwartsenburg. De analist maakt zich geen zorgen over de liquiditeit. Basic-Fit zal 2022 dan ook goed doorkomen met een geplande schuldratio van 3,0 tegen het einde van het jaar. De volwassen clubs presteren goed, aldus Zwartsenburg, en overtroffen de niveaus van voor de coronacrisis. De 50 extra clubs waar Basic-Fit eerder nog op mikte voor dit jaar, zullen nu naar verwachting geopend worden in januari volgend jaar. "Dit is deels een bewuste keuze geweest, gezien openingen in december alleen maar tot extra kosten zouden hebben geleid." ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 56,50 euro. Het aandeel verloor vrijdagochtend 9,7 procent tot 27,60 euro. Bron: ABM Financial News

