Jefferies verlaagt koersdoel PostNL flink

Logisch dat serieuze bedrijven die de klant centraal hebben staan deze activiteiten gaan insourcen. Het schaalvoordeel van postnl levert geen enkel voordeel op voor de verkoper. De marges van schaal worden verspild aan de inefficiënte organisatie en aan beloningen voor de incompetente top. De klant krijgt dezelfde bedrijfsbeleving als bij een döner shop in oost Roemenië. Postnl levert vooral op de momenten dat de klant er niet is, pakketten voor de deur, in kliko's of over schuttingen worden gepleurd. Dusja.. zo lang men denkt dat je geld kunt verdienen met een top en personeel dat enkel meters maakt voor het salaris en interesse heeft in het werk en de klant van een pinda, gaat dit nooit werken in een commerciële markt.