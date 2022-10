Beursblik: China-sancties raken ASMI onverwacht hard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is verrast door de verklaring van ASMI dat de Amerikaanse sancties tegen China de omzet hard raken, en de analisten vragen zich af of het bedrijf niet al te voorzichtig is met die inschatting. Dat bleek dinsdag uit een rapport. ASMI stelt dat de resultaten substantieel worden geraakt door de recent uitgebreide Amerikaanse sancties tegen China, nadat sectorgenoot ASML vorige week juist meldde niet getroffen te worden. Verwarrend, zulke uiteenlopende lezingen, meent Jefferies. De analisten wijzen erop dat ASMI wel Amerikaanse filialen heeft, maar die verkopen machines, maken ze op maat voor de klant en bieden klantenservice. Dat ASMI-machines Amerikaanse onderdelen bevatten, lijkt de analisten dus niet waarschijnlijk. ASMI verwacht zelf dat meer dan 40 procent van de Chinese omzet geraakt wordt door de sancties. Dat komt neer op 7 procent van de totale omzet van ASMI. Ook de orders uit China heeft ASMI uitgegumd. Daardoor daalden de orders voor het derde kwartaal met 28 procent tot 676 miljoen euro. Het zou kunnen dat ASMI de Amerikaanse sancties op apparatuur voor China te voorzichtig interpreteert, overwegen de analisten, maar het kan ook lang duren voordat Amerikaanse toezichthouders duidelijkheid geven. De analisten zien geen reden waarom de geschrapte orders niet al in het vierde kwartaal kunnen worden geleverd aan andere klanten zoals TSMC, tenzij dit aanpassingen vergt of ASMI wil wachten op duidelijkheid van de Amerikaanse toezichthouder. Jefferies heefteen koopadvies en koersdoel van 390,00 euro voor ASMI. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.