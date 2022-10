Winstdaling voor Novartis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Novartis heeft in het derde kwartaal de winst zien dalen. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Zwitserse farmaceut. “Novartis leverde een solide derde kwartaal af, met sterke operationele prestaties dit jaar”, aldus CEO Vas Narasimhan in een toelichting. De omzet daalde met 4 procent tot 12,5 miljard dollar. De sterke dollar deed de farmaceut pijn. Tegen constante wisselkoersen steeg de omzet met 4 procent. De nettowinst daalde met 43 procent tot minder dan 1,6 miljard dollar. De kernactiviteiten lieten een winstdaling zien van 11 procent, maar tegen constante wisselkoersen was de afname maar 2 procent. De kernwinst per aandeel kwam uit op 1,58 dollar, een stijging van 1 procent tegen constante wisselkoersen. Exclusief de impact van Roche groeide de kernwinst per aandeel zelfs met 10 procent tegen constante wisselkoersen. Outlook Novartis bevestigde dinsdag de outlook voor het hele boekjaar. De farmaceut verwacht nog altijd een omzetgroei van circa 5 procent. Het kernresultaat zal naar verwachting eveneens met ongeveer 5 procent oplopen. De outlook voor Sandoz werd wel verhoogd. De omzet zal naar verwachting met 1 tot 5 procent groeien, in plaats van met enkele procenten. En de operationele kernwinst zal met enkele procenten zal stijgen, in plaats van een pas op de plaats maken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.