Randstad overtreft verwachting in derde kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het derde kwartaal van 2022 duidelijk beter gepresteerd dan voorzien. Dit bleek dinsdag uit de resultaten van het uitzendbedrijf. Afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis van 6.275 miljoen naar 7.054 miljoen euro, een autonome stijging van 6,8 procent per werkdag. Analisten hadden vooraf gerekend op 6.902 miljoen euro met een autonome stijging van 5,3 procent. De onderliggende EBITA kwam in het derde kwartaal uit op 336 miljoen euro met een marge van 4,8 procent. De analistenconsensus wees vooraf op 309 miljoen euro met een marge van 4,5 procent. Een jaar eerder boekte Randstad nog een onderliggende EBITA van 298 miljoen euro bij een marge van 4,7 procent. De brutomarge kwam afgelopen kwartaal uit op 21,0 procent tegen 19,9 procent een jaar eerder. Netto boekte Randstad afgelopen kwartaal een winst van 230 miljoen euro tegenover een winst van 199 miljoen euro een jaar eerder. Het resultaat uit definitief geplaatste werkenden, zogeheten perm fees, steeg op jaarbasis met 23 procent. In het tweede kwartaal lag de stijging op jaarbasis op 38 procent. De vrije kasstroom lag afgelopen kwartaal op 257 miljoen euro tegen 297 miljoen euro een jaar eerder. De overname van de Finite Group in Australië en Nieuw Zeeland, zoals begin juli van dit jaar werd aangekondigd, is inmiddels afgerond. Outlook Randstad gaf dinsdag geen concrete outlook. Het bedrijf wilde wel kwijt dat begin oktober het aantal geplaatste werkenden op jaarbasis marginaal is gedaald. In het derde kwartaal was hier ook al sprake van een lichte druk op jaarbasis. CEO Sander van 't Noordende sprak van een "bescheiden daling" van de activiteit onder klanten. Het aandeel Randstad sloot maandag op een rood Damrak 1,7 procent hoger op 47,84 euro. Bron: ABM Financial News

