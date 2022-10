Beursblik: Just Eat Takeaway boekt goede vooruitgang met winstgevendheid Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway boekt significante vooruitgang in de plannen om een winstgevend bedrijf te worden. Dit oordeelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam woensdag na een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger. In elke regio zag Roeg een verbetering in de aangepaste EBITDA, aangejaagd door verschillende factoren. "We moeten nog tot begin volgend jaar wachten hoe hoog de EBITDA daadwerkelijk uitkwam in het derde kwartaal, maar het gaat de goede kant op", stelde de analist. Op basis van de update over het derde kwartaal vandaag, verlaagde Roeg zijn taxaties voor de orderontwikkeling licht. De ramingen voor de brutotransactiewaarde bleven min of meer onveranderd. Degroof verwacht bovendien kleine veranderingen door te voeren in de ramingen voor de winst en omzet. Degroof Petercam handhaafde het koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg woensdagochtend licht tot 15,40 euro. Bron: ABM Financial News

