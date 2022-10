Arcadis aan de slag met kademuur Europahaven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is door het Rotterdamse Havenbedrijf geselecteerd voor het ontwerp en de ondersteuning bij de aanbesteding rondom de herontwikkeling van kademuurconstructies van de Europahaven. Dit meldde Arcadis dinsdag voorbeurs. Het gaat om een aanpassing van de bestaande kademuur met een lengte van 2,6 kilometer en een ongeveer 450 meter lange nieuwe kademuur. Arcadis werkt voor deze opdracht samen met het Spaanse ingenieursbureau TYPSA. Arcadis meldde geen financiële details. Bron: ABM Financial News

