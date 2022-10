Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Bij een settlement van 89,11 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Er was aandacht voor de wekelijkse olievoorraden uit de Verenigde Staten. In de week eindigend op 7 oktober stegen de voorraden ruwe olie met 9,9 miljoen vaten tot 439,1 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 2,0 miljoen vaten tot 209,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 4,9 miljoen vaten tot 106,1 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 89,9 procent, van 91,3 procent een week eerder. "Wanneer je van een afstandje kijkt naar dit rapport, dan begint de markt zich vooral zorgen te maken over de voorraden stookolie, met de winter in aantocht", aldus analist Phil Flynn van The Price Futures Group, die het niveau van de voorraden stookolie "gevaarlijk laag" noemt. Verder meldde het Internationaal Energieagentschap donderdag in zijn maandrapport dat de vraag naar olie dit jaar minder hard zal stijgen dan eerder voorzien. Het agentschap rekent voor dit jaar op een stijging van de vraag naar olie met 1,9 miljoen vaten per dag. Eerder rekende IEA nog op 60.000 vaten meer. De vraag naar olie komt dit jaar volgens het agentschap uit op 99,6 miljoen vaten per dag. Voor 2023 rekent het agentschap op een vraagstijging met 1,7 miljoen vaten per dag tegen eerder 2,1 miljoen vaten, en een totale vraag van 101,3 tegen eerder 101,8 miljoen vaten per dag. De stijging van de vraag naar olie is gedurende dit jaar geleidelijk teruggevallen, aldus IEA. "Nu de niet aflatende inflatiedruk en renteverhogingen hun tol eisen, kunnen hogere olieprijzen het omslagpunt zijn voor een wereldeconomie die al op de rand van een recessie staat", waarschuwde het IEA verder. Bron: ABM Financial News

