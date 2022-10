OPEC verwacht minder vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) Oliekartel OPEC verwacht voor 2022 én 2023 een lagere vraag naar olie dan eerder ingeschat. Dit bleek woensdag uit het maandrapport voor september van het kartel. De verwachte groei in de vraag wordt voor dit jaar met 460.000 vaten per dag verlaagd naar 2,64 miljoen vaten. De oude prognose uit het vorige maandrapport lag op een groei van de vraag met 3,1 miljoen vaten olie per dag. De groeiverwachting voor 2023 met 360.000 vaten verlaagd naar een totaal 2,34 miljoen vaten per dag. Het kartel verlaagde woensdag ook de verwachtingen voor de groei van de mondiale economie voor dit jaar van 3,1 naar 2,7 procent en voor volgend jaar rekent de OPEC op 2,5 procent groei. Voor de Amerikaanse economie wordt een groei verwacht van 1,5 procent voor dit jaar tegen eerder 1,8 procent en voor 2023 van 0,8 procent tegen eerder 1,7 procent groei. Voor de eurozone gaat de OPEC uit van een groei van de economie met 3,0 procent. De oude prognose lag op een groei met 3,1 procent. Voor volgend jaar is de neerwaartse bijstelling aanzienlijker: 0,3 procent tegen eerder 1,7 procent. De economie van China groeit naar verwachting dit jaar met 3,1 procent tegen een eerdere prognose van 4,2 procent. Volgend jaar groeit de Chinese economie naar verwachting met 4,8 procent tegen eerder 5,1 procent. Voor het kartel ondersteunen de nieuwe inzichten het recente besluit om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen. De Amerikanen hadden eerder Riad gevraagd om de productie niet te verlagen, maar nul op het rekest gekregen. Washington beschouwde dat als een signaal dat Saoedi-Arabië zich impliciet aan de zijde van Moskou opstelde. Een november-future West Texas Intermediate noteerde woensdag 0,7 procent in het groen op 89,94 dollar, terwijl voor een december-future Brent 95,10 dollar werd betaald, een stijging van 0,9 procent. Bron: ABM Financial News

