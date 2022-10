VS beperkt export halfgeleiders verder

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten hebben vrijdag nieuwe exportbeperkingen aangekondigd op geavanceerde halfgeleiders en apparatuur voor het vervaardigen van chips in een poging te voorkomen dat Amerikaanse technologie de militaire macht van China zal vergroten.



Met de verder aangescherpte regels moeten Amerikaanse chipproducenten een vergunning krijgen van het ministerie van handel in de VS om chips te exporteren die worden gebruikt in geavanceerde kunstmatige intelligentieberekeningen en supercomputing. Dit zijn cruciale technologieën voor moderne wapensystemen, zeiden hoge bestuursfunctionarissen.



Het was al verplicht om een vergunning te krijgen voor de export van veel geavanceerde technologieën naar Chinese entiteiten die de nationale veiligheid van de VS mogelijk tegenwerken. Met de aanscherping die vrijdag is aangekondigd wordt dit uitgebreid met de export van cruciale geavanceerde chips en apparatuur die nergens anders verkrijgbaar is.



De regels maken het voor de VS ook mogelijk om in het buitenland gemaakte chips te blokkeren, wanneer deze zijn vervaardigd met Amerikaanse technologie.

Bron: ABM Financial News