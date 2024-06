AEX: na drie stappen vooruit, nu weer een stapje terug

Bericht delen via:

Puur technisch bezien ondergaat de Nederlandse beurs een bullish pullback. Na drie stappen vooruit, doet de AEX nu een weer een stapje terug.

Deze recente adempauze van de AEX wijst erop dat beleggers terughoudend zijn in het aangaan van nieuwe posities. In elk geval op de korte termijn stagneert de Nederlandse beurs wat. Puur technisch bezien ondergaat de AEX een bullish pullbackcorrectie. Dat wil zeggen dat de beurs terugvalt binnen de uptrend.

Simpel gesteld: de Nederlandse beurs heeft eerst drie stappen vooruit gezet, en doet nu één stapje terug.

Dat er sprake is van wat onrust op de aandelenmarkten, kunnen we ook afleiden uit de korte grafiek van de E-VIX-index. Deze zogeheten Europese paniekbarometer is recent iets gestegen.

Paniekbarometer

De afgelopen dagen is de VIX ruim 2 procentpunten opgelopen naar 14,2. Het is geruststellend dat de VIX-index zich in de veilige zone heeft gehandhaafd, dat wil zeggen dat de VIX onder de toppen van begin 2024, tussen 15 en 15,92 punten, is gebleven.

Het feit dat de VIX de veilige zone niet heeft verlaten, in combinatie met het bullish pullbackscenario op de AEX, geeft aan dat de technische schade beperkt is.

Op de korte termijn is er sprake van correcties op de meeste Europese beurzen, echter de technische schade is te overzien. Correcties zijn wel nodig om de druk wat van de ketel te halen. Zo is de AEX dit jaar bijna 15% opgelopen.

Blijven we wat dichter bij huis:

Tussen de bodem op 858,09 punten van 19 april en de jaartop op 918,85 punten (van 23 mei) bedraagt de stijging 60,76 punten

Gisteren, dinsdag lag het intraday low rond 897,69 punten. wat vanaf de jaartop een daling van 21,16 punten opleverde

Kijken we naar Europese aandelen dan zien we een gelijksoortig beeld:

De Eurostoxx50 is tussen de januari-bodem rond 4.380,97 punten en de top rond 5.121,71 punten (van 2 april) eerst 740,74 punten opgelopen

Vervolgens heeft de index 237,59 punten teruggegeven tot aan de bodem van 19 april rond 4.884,12

Ook hier gaat het om eerst drie stappen vooruit, tegenover slechts één stapje terug

Hieronder bekijk ik de technische kortetermijnplaatjes van de AEX en van de Eurostoxx50. Ik begin met de grafiek van de Europese VIX-index.

Europese VIX loopt wat op

Tussen medio april en medio mei is de E-VIX gedaald van 20 naar 12 punten. In die periode is AEX opgelopen van 858,09 punten naar de jaartop op 918,85 punten.

De recente opleving van de VIX valt samen met de correctieve fase op de AEX. Indien de VIX-Europa in de zone tussen 12 en 16 punten is er niets aan de hand. Zolang de VIX binnen die bandbreedte blijft is er sprake van relatieve rust op de Europese aandelenmarkten.

Nederlandse beurs doet een ministapje terug

Het beeld van de Nederlandse beurs stagneert iets. In de afgelopen weken is bij de AEX-index een consolidatie zichtbaar, zonder veel technische schade.

De recente correctie van de Nederlandse beurs vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Die top ligt op 894,25 punten (van 12 april). Weerstand ligt rond 918,85 punten (gevormd op 23 mei).

De AEX-index laat sinds oktober hogere koersbodems op de grafiek achter en dat duidt erop dat de koopkrachtige vraag onder beleggers actief blijft.



Euro Stoxx 50 blijft vlak liggen

De Euro Stoxx 50 index beweegt in horizontale richting onder weerstand 5.121,71 punten (top van 2 april). Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden.

We zijn voorzichtig nu de ultrakorte stijgende trend is gebroken. Dit signaleert verzwakking. Voor een hervatting van de stijgende trend is een doorbraak boven de weerstand 5.121,71 noodzakelijk. Onder steun 4.884,12 punten (bodem van 19 april) dient rekening te worden gehouden met toenemende verkoopdruk.

De Euro Stoxx 50-index laat vanaf oktober nog wel een patroon zien van hogere bodems. De zwakte is enkel op de ultrakorte termijn zichtbaar.

Uitleg Europese VIX

E-VIX staat voor Europese Volatility Index. Het is een indicator die wordt gebruikt om de volatiliteit te meten op de Europese aandelenmarkten.

Een stijgende VIX-indicator weerspiegelt toenemende onrust op de Europese aandelenmarkten, en vice versa. De E-VIX is gebaseerd op realtime EURO STOXX 50-optieprijzen en is ontworpen om de verwachtingen van volatiliteit weer te geven.

Die worden berekend door de vierkantswortel te nemen van de impliciete variantie over alle opties van een bepaalde tijd tot expiratie. De VSTOXX-indices maken deel uit van een consistente familie van volatiliteitsindices: VSTOXX gebaseerd op de EURO STOXX 50.

In overeenstemming met de ESMA-vereisten zijn de wegingen van de componenten van de VSTOXX-index openbaar beschikbaar.