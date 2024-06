Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,4 procent lager op 901,68 punten.

De Europese beurzen lijken een hogere opening tegemoet te gaan in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag, waarbij de markt ervanuit gaat dat de rente wordt verlaagd met 25 basispunten.

Signalen dat de Amerikaanse economie verzwakt, houden beleggers eveneens bezig. Winstcijfers van enkele grote retailers laten zien dat Amerikanen kritischer worden op waar zij hun geld aan besteden.

De aandacht gaat verder al uit naar het Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

Ondertussen lijkt het economische plaatje in Azië te verbeteren, stelden economen van HSBC. De Chinese dienstensector liet in mei een groeiversnelling zien, zo bleek vanochtend. De Japanse dienstensector groeide in mei minder hard dan in april, maar de groeivertraging viel mee ten opzichte van wat economen hadden verwacht.

Een meerderheid van de Aziatische economieën lieten eerder deze week ook al een verbetering in de industrie zien. Daarmee lijkt het herstel, dat aan het begin van dit jaar begon in Zuid-Korea en Taiwan, zich nu ook in andere landen door te zetten.

En dat komt als een verrassing voor HSBC, die juist had verwacht dat het herstel, dat werd gedreven door het opbouwen van voorraden door ontwikkelde economieën, tot stilstand zou zijn gekomen.

Desondanks lieten de cijfers van vanochtend zien dat de druk op de inputkosten nog wel aanhield in heel Azië, maar vooral in China. "Dit werpt een schaduw over het herstel in de industrie", aldus de economen van HSBC.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend overwegend in het rood.

De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,3 procent lager op 73,25 dollar op de New York Mercantile Exchange. Brent-olie werd 1,1 procent goedkoper op 77,52 dollar per vat.

De organisatie van olie-exporterende landen OPEC plus bondgenoten onder leiding van Rusland besloot zondag om de verlaagde productiequota te handhaven, maar "markten hebben meer aandacht voor de balans tussen aanbod en vraag op de korte termijn en beoordeelde de stap als teleurstellend", stelde Alex Kuptsikevich van FxPro.

OPEC+ besloot om een aantal vrijwillige productieverlagingen door acht landen voor in totaal 2,2 miljoen vaten per dag vanaf oktober geleidelijk uit te faseren gedurende een periode van 12 maanden. De productiebeperkingen van de groep voor 3,66 miljoen vaten per dag, die eind dit jaar zouden aflopen, werden tegelijkertijd met een jaar verlengd.

In de Aziatische handel vanochtend, koerste de olieprijs nog eens 0,1 procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,0879. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0880.

Bedrijfsnieuws

KPN en pensioenfonds ABP gaan een samenwerking aan op het gebied van acquisitie en beheer van passieve infrastructuur voor mobiele netwerken. Ongeveer 3.800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN, NOVEC en Open Tower Company worden ondergebracht in een nieuwe onderneming en blijven toegankelijk voor de verschillende mobiele operators en andere frequentiegebruikers. KPN betaalt circa 120 miljoen euro aan de aandeelhouders van NOVEC en OTC. De deal heeft een impact van circa 30 miljoen euro op de aangepaste EBITDA na leases van KPN. En de impact op de operationele vrije kasstroom van KPN is ongeveer 20 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 steeg dinsdag 0,2 procent tot 5.291,34 punten en de Dow Jones-index won 0,4 procent tot 38.711,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq werd 0,2 procent meer waard op 16.856,91 punten.