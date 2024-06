Meer omzet en winst voor Zara-moeder Inditex Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het eerste kwartaal de omzet en winst zien stijgen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Spaanse modehuis over de periode van 1 februari tot en met 30 april. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 7,1 procent naar 8,2 miljard euro. Rekening houdend met wisselkoerseffecten was de omzetstijging zelfs 10,6 procent. In het eerste kwartaal heeft het moederbedrijf van onder meer Zara ook op 28 locaties nieuwe winkels geopend, waaronder in Oezbekistan. Inditex heeft ook 19 winkels in de Oekraïne heropend en de online activiteiten weer hersteld. In totaal heeft het bedrijf nu 5.698 winkels. De brutowinst trok afgelopen kwartaal met 7,3 procent aan tot 4,9 miljard euro. De brutomarge kwam uit op 60,6 procent. 13 basispunten meer dan een jaar geleden. De EBITDA steeg met 8,0 procent naar 2,4 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 1,3 miljard euro, goed voor een stijging met 10,8 procent. De nettokaspositie groeide met 10,5 procent naar 11,6 miljard euro. Inditex keert dit jaar een dividend uit van 1,54 euro per aandeel. De eerste betaling van 0,77 euro per aandeel werd gedaan op 2 mei 2024 en het tweede deel zal worden voldaan op 4 november dit jaar. Outlook "De voorjaars- en zomercollecties werden erg goed ontvangen", stelde het modebedrijf in een toelichting. In mei steeg de omzet met 12 procent op jaarbasis. Inditex verwacht dit boekjaar een negatief wisselkoerseffect van 2,0 procent op de omzet. Er wordt verder op een stabiele marge gerekend. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.