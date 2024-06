Minder omzet bij Voestalpine Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Voestalpine heeft over het afgelopen gebroken boekjaar minder omzet gerealiseerd, na een recordomzet in het jaar ervoor. Dit maakte de Oostenrijkse staalproducent woensdag voorbeurs bekend. De omzet daalde in het afgelopen jaar, dat liep tot en met 31 maart, tot 16,7 miljard euro. Een jaar eerder was er nog sprake van een recordomzet van 18,2 miljard euro. De EBITDA daalde op jaarbasis van 2,5 naar 1,7 miljoen euro. De kasstroom uit operationele activiteiten liet wel een stijging zien naar 1,4 miljard euro na 956 miljoen euro een jaar eerder. Voestalpine wil een dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. Outlook Voestalpine verwacht voor het lopende boekjaar 2024/2025 een EBITDA te realiseren van 1,7 tot 1,8 miljard euro. Bron: ABM Financial News

