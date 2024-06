Franse industrie produceert conform verwachting meer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse industriële productie is in april conform verwachting gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Franse statistiekbureau Insee. De productie steeg met 0,5 procent op maandbasis na een productiedaling van 0,2 procent een maand eerder, waarvoor aanvankelijk een daling van 0,3 procent werd gemeld. Economen hadden ook een stijging verwacht van 0,5 procent. De maakindustrie kende een productiestijging van 0,4 procent. Op jaarbasis steeg de industriële productie met 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

