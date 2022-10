Wall Street sluit lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten. De S&P 500 daalde 1,0 procent op 3.744,52 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 29.926,94 punten en de Nasdaq eindigde 0,7 procent in de min bij een slotstand van 11.073,31 punten. Volgens marktanalist Kevin Flanagan van WisdomTree is de grote vraag of de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente in hetzelfde tempo als in de voorbije maanden, of dat de centrale bank de teugels in november iets zal laten vieren. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING is de kans juist kleiner geworden dat de Fed minder hard op de rem zal trappen, na het verschijnen van beter dan verwachte inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector op woensdag en het ADP-banenrapport. Ook het Internationaal Monetair Fonds vindt dat de centrale banken de rentes moeten blijven verhogen, ondanks de toegenomen kans op een recessie, bleek donderdag uit opmerkingen van IMF-directeur Kristalina Georgieva. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 29.000 tot 219.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 203.000 aanvragen. Volgende richtpunt voor de markten is het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. Gerekend wordt op een banengroei van 275.000 in september, een werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 5,1 procent. De euro/dollar handelde donderdagavond op 0,9797. WTI-olie kostte ruim 88 dollar. Bedrijfsnieuws Vertegenwoordigers van Elon Musk en Twitter worstelen nog steeds met de voorwaarden van een overeenkomst voor de aankoop van het social mediabedrijf door Musk, meldden media. Het aandeel Twitter daalde ruim 3,5 procent. Constellation Brands verkoopt een deel van zijn wijnactiviteiten aan The Wine Group om zich meer te kunnen toeleggen op het duurdere segment. Daarnaast publiceerde het concern kwartaalcijfers. Hoewel het concern afgelopen kwartaal vanwege een eenmalige last een verlies boekte, overtroffen de resultaten de verwachtingen en ging de outlook voor heel het boekjaar omhoog. Het aandeel verloor 1,5 procent. Peloton Interactive wil nog eens 500 banen schrappen, meldde de Wall Street Journal donderdag. Het is de vierde ontslagronde voor de maker van fitnessapparatuur dit jaar. Het aandeel steeg 4 procent. Levi Strauss komt nabeurs met kwartaalcijfers. Het aandeel daalde in aanloop bijna 4 procent. Bron: ABM Financial News

