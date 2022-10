Wall Street lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 3.783,34 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 30.273,87 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 11.148,64 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden woensdag lager, waarbij beleggers hun winsten pakten na een stevige rally de afgelopen twee voorgaande sessies, volgend op het verrassende besluit van de Reserve Bank of Australia om de rente minder dan verwacht te verhogen en een daling van het aantal vacatures in augustus in de VS.

"Als die trend zich voortzet, zal de Fed de rente misschien in een lager tempo verhogen", zei marktanalist Jack Janasiewicz van Natixis Investment.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in september is gestegen met 208.000 vanen, terwijl de markt rekende op een groei van 200.000 banen. Het cijfers van augustus werd met circa 50.000 banen opwaarts bijgesteld naar een groei van 185.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 14,2 procent. De marktindex daalde van 254,8 naar 218,7.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in augustus gedaald met 4,3 procent van 70,5 miljard dollar in juli naar 67,4 miljard in augustus.

Tot slot kreeg de markt een tweetal inkoopmanagersindices te verwerken. Volgens S&P Global vertraagde de krimp in de dienstensector in september. De index steeg van 43,7 naar 49,3, terwijl volgens ISM sprake van een lichte vertraging van de groei. De ISM-index daalde van 56,9 naar 56,7.

De euro/dollar noteerde op 0,9893. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9889 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 0,9983 op de borden.



De oktoberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent, ofwel 1,24 dollar, hoger op 87,76 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Oliekartel OPEC en diens bondgenoten hebben woensdag besloten om de olieproductie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS geen publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Apple heeft toeleveranciers voor het eerst gevraagd om de productie van onderdelen van sommige AirPods en Beats-hoofdtelefoons naar India te verplaatsen, om minder afhankelijk te zijn van de aanvoerketens vanuit China. Dat meldde de Japanse zakenkrant Nikkei. Apple zou volgend jaar al productie in India willen starten, volgens de krant.

Elon Musk wil de overname van Twitter doorzetten conform de voorwaarden van zijn aanvankelijke overnamebod. De oprichter van Tesla bindt daarmee verrassend in, na een maandenlange strijd om onder de overname ter waarde van 44 miljard dollar uit te komen. Het aandeel Twitter daalde 1,6 procent.

Juul zoekt financiering voor mogelijk faillissement. De fabrikant van elektronische sigaretten, of 'vapers', kampt met een verbod op zijn producten door de toezichthouder FDA, na een reeks sterfgevallen die aan elektrische sigaretten konden worden gerelateerd. Er zijn nu duizenden claims tegen het bedrijf, omdat het reclame zou hebben gemaakt gericht op minderjarige gebruikers. Overigens is het verbod tijdelijk opgeschort omdat Juul in beroep is gegaan.



Amazon neemt geen nieuwe medewerkers aan voor zijn belangrijkste retailtak, vanwege de economische tegenwind, meldde The New York Times.