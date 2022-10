Miljardenovername door RWE Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RWE neemt het Amerikaanse Con Edison Clean Energy Businesses over. Dit maakte het Duitse nutsbedrijf afgelopen weekend bekend. Con Edison is een exploitant en ontwikkelaar van Amerikaanse zonne-energiecentrales en opslagfaciliteiten. RWE waardeert Con Edison bij de overname op ongeveer 6,8 miljard dollar. De financiering van de overname zal onder meer gebeuren met behulp van de uitgifte van een converteerbare obligatie. De overname is nog onderhevig aan goedkeuring van de toezichthouders. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.