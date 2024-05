Bava Retail Estates op herhaling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Retail Estates organiseert op 12 juni 2024 opnieuw een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Dit meldde de vastgoedinvesteerder vrijdag voorbeurs. Tijdens de bava van donderdag 23 mei werd het wettelijk vereiste aanwezigheidsquorum niet bereikt, waardoor de vastgoedinvesteerder half juni op herhaling moet. Bron: ABM Financial News

