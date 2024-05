Beursblik: bescheiden herstel uitzendmarkt in tweede jaarhelft

(ABM FN-Dow Jones) In de tweede helft van dit jaar volgt slechts een bescheiden herstel voor de uitzendsector. Dit verwachten analisten van zakenbank Jefferies.

Zij wezen hierbij op recente arbeidsmarktcijfers uit de VS, zoals data van vacaturesite Indeed die op een verslechtering duidden: er kwamen 13 procent minder banen bij in april en mei en in het mkb neemt de bereidheid af om mensen aan te nemen. Indeed zelf schrapt volgens Jefferies in de VS 8 procent van zijn personeel.

Bij de resultaten over het eerste kwartaal repte onder andere Randstad over een stabilisering van de markt, waarin al enige tijd sprake is van minder vraag naar tijdelijk personeel.

In Europa en het VK is de situatie verdeeld, met in Frankrijk een afnemende daling van geplaatst tijdelijk personeel in april, stabiele cijfers in Duitsland en Nederland, maar een verslechtering in België.

Voor de sector als geheel heeft Jefferies de taxaties voor de winst per aandeel verlaagd, waarmee de bank nu meer op het niveau van de consensus ligt. Randstad biedt volgens de analisten een onaantrekkelijke risicorendement over de komende 12 maanden vergeleken met sectorgenoten. Jefferies heeft een Houden advies op Randstad.