Lagere start AEX voorzien na rood slot op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,6 procent in het rood.

De AEX won donderdag nog 0,4 procent op 914,27 punten en sloot daarmee nipt onder de recordstand.

Halfgeleideraandelen gingen donderdag aan kop in Amsterdam, profiterend van de sterke kwartaalcijfers van Nvidia. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild noemde de resultaten van de Amerikaanse chipreus "adembenemend."

"Het bedrijf blijft de verwachtingen overtreffen en verhoogt de vooruitzichten in een razend tempo", zei de expert. Voor een ieder die mee wil liften op de AI-hype, is Nvidia volgens Vranken "de enige speler".

De marktkapitalisatie van Nvidia is inmiddels ruim 2,5 biljoen dollar, en dat is bijna evenveel als alle Duitse beursgenoteerde bedrijven samen.

De notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag, die een vrij hawkish Fed toonden, sneeuwden donderdag aanvankelijk wat onder door het enthousiasme over de cijfers van Nvidia. De AEX lag een groot deel van de handelsdag dan ook op koers om zijn record aan te scherpen.

Maar sterke inkoopmanagersindices uit de VS, met vooral een flink groeiende dienstensector in mei, in combinatie met zorgelijke signalen over de inflatie in de Fed-notulen woensdagavond, zorgden donderdagmiddag voor stijgende obligatierentes en een rentevrees die werd aangewakkerd. De Amerikaanse tienjaarsrente koerste 5 basispunten hoger op 4,48 procent

Wall Street begon nog optimistisch aan de handelsdag, met een aanscherping van de hoogste stand ooit voor de S&P 500 en de Nasdaq, maar het positieve sentiment kon niet worden vastgehouden. De Dow Jones noteerde bij het slot anderhalf procent lager, het grootste verlies op één dag dit jaar. Het verlies voor techbeurs Nasdaq bleef beperkt tot minder dan een half procent, dankzij een koerssprong van Nvidia met ruim negen procent.

De juni-future voor een vat ruwe olie sloot donderdagavond in New York bijna een procent lager op 76,87 dollar. Het was de vierde verliesdag op rij. Vanochtend noteerde de future min of meer onveranderd.

Oliehandelaren worden onder meer voorzichtiger, omdat de hogere rentes de Amerikaanse economie kunnen vertragen en zo de vraag naar olie kan drukken.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend eensgezind lager, na het rode slot op Wall Street. De beurzen in Tokio, Hongkong, Seoel en Sydney verloren allemaal meer dan een procent. De Shanghai Composite hield de schade beperkt, met een verlies van enkele tienden van een procent.

In Japan bleek de kerninflatie in april te zijn uitgekomen op 2,2 procent, na een prijsstijging van 2,6 procent in maart.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de orders voor duurzame goederen in de VS en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Jefferies is begonnen met het volgen van TKH Group met een koopadvies en een koersdoel van 56,00 euro.

Ajax bereikte overeenstemming met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Ajax. Farioli tekende een contract van drie jaar, dat ingaat op 11 juni 2024.

Slotstanden Wall Street

De Dow Jones daalde donderdag met 1,5 procent tot 39.065,26 punten. De S&P 500 en Nasdaq daalden met respectievelijk 0,7 en 0,4 procent naar 5.267,84 en 16.736,03 punten.