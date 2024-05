MSCI World-index kan nog veel verder omhoog

Wereldwijd wijzen aandelenbeurzen op een veerkrachtige economische ontwikkeling. Nieuwe all-time highs van de aandelenindices wijzen op een positief beurssentiment.

Beleggers zijn natuurlijk niet gek, zij stappen niet in aandelen als er niets voor ze inzit. Wereldwijd hebben aandelenkoersen hun top nog lang niet bereikt, er zit nog veel meer in het vat.

Beurzen komen op stoom

Nu het cijferseizoen ten einde loopt en geen tegenvallers heeft geopenbaard komen de beurzen steeds meer op stoom. Beleggers hebben hun winstverwachtingen voor de komende jaren flink verhoogd. Daarmee is een solide basis gelegd voor verdere koersstijgingen.

In deze column bekijk ik de MSCI World-index. Deze wereldwijde aandelenindex volgt ruim 1.650 aandelen uit 23 ontwikkelde landen. De MSCI World-index wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie, de grootste bedrijven hebben een grotere invloed op de prestaties van de index.

De MSCI World-index beschikt technisch over een uitstekende conditie. Sinds de herfstbodem van 2022 rond 2.367 punten is de wereldwijde aandelenindex bijna 50% in waarde toegenomen. Vanaf de oktoberbodem in 2023 rond 2.731 punten bedraagt de stijging een dikke 25%. Hierbij moet het valutaverschil niet vergeten worden, want zeker 60% van de aandelen opgenomen in de MSCI World-index noteert in Amerikaanse dollars.

Verder beoordeel ik in dit artikel de iShares MSCI World tracker. Voor beleggers die dicht bij huis willen blijven bespreek ik de VanEck Vectors AEX ETF. Deze tracker had ik op de IEX Beleggersdag van vorig jaar getipt. Deze tracker volgt het koersverloop van de AEX.

Ook op de komende IEX Beleggersdag 2024, die op 28 juni plaatsvindt, zal ik bespreken hoe en waarin beleggers de komende jaren de beste resultaten kunnen behalen.

Klassieke uitbraak

Het technische plaatje van de MSCI World-index is er een uit het boekje. Alle klassieke signalen van een koopsignaal zijn langsgekomen:

Eerst is top van begin 2022 rond 3.250 punten gebroken.

Vervolgens heeft de wereldindex deze uitbraak bevestigd met een hogere bodem

Het technische plaatje is afgerond met de doorbraak van de top van 27 maart rond 3.437 punten.

Het krachtige koersverloop sinds de bodem op 2.367 punten van eind 2022, met hogere koersbodem, wordt hiermee voortgezet. De technische verbeteringen hebben ruimte vrijgemaakt richting 4.000 punten (berekend koersdoel).

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) bevestigt een positieve technische conditie.

iShares MSCI World-ETF (ISIN: IE00B0M62Q58)

De iShares MSCI World-ETF heeft eerst de koerspiek van begin 2022 rond €61,51 gebroken. Vervolgens is een hogere bodem gevormd rond €65,18 (van 19 april). Tenslotte wordt nu het topje van 2 april rond €68,04 gepasseerd.

Kortom, we zien hier meerdere sterke technische signalen op een rij. Deze bevestigen de opwaartse trend, alsmede de sterke technische conditie.

We hanteren een eerste berekend koersdoel rond €82. Om het langetermijn positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de koers niet terugzakt onder de voormalige top rond €61,51.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende lijn) wijst op een positief technisch beeld.

De beleggingsdoelstelling van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden, dat het rendement van de MSCI World-index weerspiegelt.

Tracker op de Nederlandse beurs

Ook de Nederlandse beurs gaat volledig uit zijn dak. Technisch staan alle seinen op groen.

Op de IEX Beleggersdag van vorig jaar hebben wij de VanEck Vectors AEX ETF getipt. Deze tracker volgt het koersverloop van de AEX. Deze tracker is is inmiddels zo´n 20% in koers opgelopen.

Overigens is deze tracker nog steeds interessant. Technisch wordt het plaatje steeds beter, alle toppen van de afgelopen jaren zijn gebroken. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van €115 (berekend koersdoel).

Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van €85,84 (de bodem van 15 april) intact blijft.



Verschillen tussen de trackers van iShares en VanEck

Voor Nederlandse beleggers zijn er twee belangrijke aanbieders in trackers, te weten iShares (beheerd door BlackRock) en VanEck. Beide aanbieders hanteren dezelfde kosten, spreiding en tracking error. Ook keren ze beide het dividend één keer per kwartaal uit.

Het grote verschil tussen de iShares AEX ETF en de VanEck AEX ETF is de dividendlekkage. Dat gaat over het gedeelte van de buitenlandse dividendbelasting dat de beheerders van de ETF niet meer terug kunnen krijgen uit het buitenland.

De iShares AEX ETF heeft een dividendlekkage van gemiddeld 0,26%. De VanEck AEX ETF kent geen dividendlekkage. Laat u hierover goed informeren door uw beleggingsadviseur.